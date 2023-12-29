Запанікував? Мадуро оголосив про "активізацію оборонних дій" через візит британського корабля до Гаяни

HMS Trent – невеликий британський патрульний корабель, який має 65 осіб екіпажу та озброєний гарматою калібру 30 міліметрів

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що візит британського військового корабля HMS Trent до Гаяни нібито "порушує дух" угоди, яку уклали між собою дві держави на переговорах у Сент-Вінсенті. Він заявив, що Венесуела готова "активізуватися".

Про це повідомляє видання EFE. Мадуро, пише газета, заявив, що присутність британського судна біля Гаяни є "практично військовою загрозою з боку Лондона".

На фоні "нечуваної загрози", яку Мадуро побачив у невеликому британському патрульному кораблику з 65 членами екіпажу та 30-мм гарматою, диктатор віддав наказ про "активізацію спільних оборонних дій національних збройних сил" біля узбережжя Ессекібо. Військове керівництво заявило, що 5600 солдатів армії Венесуели готові до операції.

Навіть МЗС Венесуели виступило з окремим коментарем з цього приводу. Дипломати режиму Мадуро заявили, що Венесуела нібито проводить "всі дії в рамках Конституції та міжнародного права для захисту своєї морської та територіальної цілісності".

HMS Trent – невеликий британський патрульний корабель, який має 65 осіб екіпажу та озброєний гарматою калібру 30 міліметрів. Він може розгортати один гвинтокрил та розвідувальні дрони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Венесуелі мають намір негайно почати використовувати нову карту з уже захопленим регіоном. Її направлять до всіх навчальних закладів країни.

Більше про ситуацію між двома державами Латинської Америки читайте у матеріалі "Телеграфа" "Венесуела "облизується" на Гаяну. Чи може спалахнути нова війна і що взагалі відбувається".