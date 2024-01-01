Финский лидер уверен, что Европа должна взять на себя больше ответственности в сфере безопасности

Президент Финляндии Саули Ниинисте призвал Европу увеличить инвестиции в производство оружия. Это важно, чтобы показать, что она достаточно сильная и может обеспечить мир.

Он считает, что Европа должна проснуться и взять на себя больше ответственности в сфере безопасности. Об этом финский лидер сказал в новогоднем обращении, о чем сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента.

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"Европа должна проснуться. Нам не нужны инвестиции в военное производство исключительно для оказания необходимой помощи. Они нужны как средство убедить, что Европа сильна. Сильная не для того, чтобы вести войны, а для того, чтобы обеспечить мир", ― сказал Ниинисте.

Президент Финляндии напомним, что Европа должна взять больше ответственности на фоне выборов в США. Ведь при смене президента возможны изменения сотрудничества в сфере безопасности.

"Четкие и быстрые шаги, направленные на то, чтобы взять на себя эту ответственность, также являются лучшим ответом на все спекуляции о том, как выборы в США повлияют на сотрудничество в области безопасности", ― сказал Ниинисте.

Напомним, что президентские выборы в США состоятся уже в этом году. Главными претендентами на пост являются действующий лидер Джо Байден и лидер Республиканской партии Дональд Трамп, 45 президент США. Последний известен громким высказыванием о том, что закончит войну между Украиной и Россией всего за сутки. Многие эксперты считают, что если Трамп вновь станет президентом, то это сыграет РФ на руку. Однако есть вероятность, что его попросту не допустят до участия в выборах. Против лидера республиканцев выдвинуто 91 обвинение, которое рассматривают в двух судах.

Ранее "Телеграф" писал, как Дональд Трамп изменит политику в отношении Украины, если ему удастся победить на президентских выборах.