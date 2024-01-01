"Європа має прокинутися": президент Фінляндії у новорічному зверненні закликав ЄС озброюватися

Фінський лідер упевнений, що Європа має взяти на себе більше відповідальності у сфері безпеки

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо закликав Європу збільшити інвестиції у виробництво зброї. Це важливо, щоб показати, що вона є достатньо сильною і може забезпечити мир.

Він вважає, що Європа має прокинутися та взяти на себе більше відповідальності у сфері безпеки. Про це фінський лідер сказав у новорічному зверненні, про що повідомляє "Європейська правда" із посиланням на пресслужбу президента.

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"Європа має прокинутися. Нам не потрібні інвестиції у військове виробництво виключно для надання необхідної допомоги. Вони потрібні як засіб переконати, що Європа сильна. Сильна не для того, щоб вести війни, а для того, щоб забезпечити мир", ― сказав Нііністьо.

Президент Фінляндії нагадаємо, що Європа має взяти більше відповідальності на тлі виборів у США. Адже за нового президента можливі зміни умов співробітництва у сфері безпеки.

"Чіткі та швидкі кроки, спрямовані на те, щоб взяти на себе цю відповідальність, також є найкращою відповіддю на всі спекуляції про те, як вибори в США вплинуть на співпрацю в галузі безпеки", ― сказав Нііністьо.

Нагадаємо, що президентські вибори у США відбудуться вже цього року. Головними претендентами на посаду є лідер Джо Байден і лідер Республіканської партії Дональд Трамп, 45 президент США. Останній відомий гучним висловом про те, що закінчить війну між Україною та Росією лише за добу. Багато експертів вважають, що якщо Трамп знову стане президентом, це зіграє РФ на руку. Однак є ймовірність, що його просто не допустять до участі у виборах. Проти лідера республіканців висунуто 91 звинувачення, яке розглядають у двох судах.

Раніше "Телеграф" писав, як Дональд Трамп змінить політику щодо України, якщо йому вдасться перемогти на президентських виборах.