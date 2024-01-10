Мятеж наркобанд в Эквадоре: 10 убитых и 140 заложников, что происходит в стране (видео)

Среди пострадавших — школьник

После побега из тюрьмы одного из самых известных главарей наркобанд Эквадора Адольфо Масиаса и лидера преступной группировки "Лос Лобос" Фабрисио Колон Пико в стране вспыхнули массовые беспорядки и был введен режим внутреннего вооруженного конфликта. В ходе беспорядков погибло как минимум 10 человек.

Еще два человека получили ранения в результате вооруженных нападений, зарегистрированных в различных частях города Гуякиль. Об этом заявил мэр города мэр Аквилес Альварес, пишет el universal.

Восстание преступных группировок, финансируемых, как утверждают местные СМИ, мексиканскими наркокартелями, началось с захвата телестудии. В прямом эфире группа преступников ворвалась в студию местного телеканала TC Television и взяла людей в заложники. После этого президент Эквадора Даниэль Нобоа издал декрет о наличии внутреннего вооруженного конфликта в стране. В ответ на чрезвычайное положение бандиты начали убивать полицейских и солдат.

Полиции удалось вернуть контроль над помещениями канала и арестовать тринадцать человек. Однако в других частях города произошли столкновения, в результате которых погибли 8 человек. Беспорядки охватили несколько городов страны, включая столицу Кито. В Гуаякиле, эпицентре столкновений и втором по величине городе страны, произошли грабежи, мародерство и перестрелки.

На севере столицы несколько человек обстреляли проезжавшие автомобили, в результате чего погибли пять человек и был ранен ученик местной школы. Неподалеку вооруженная группа ворвалась на склад запасных частей и убила трех человек. По словам мэра, помимо жертв в Гуаякиле, два агента были также "подло убиты вооруженными преступниками" в соседнем городе Ноболь в Гуаясе.

Президент Даниэль Нобоа учредил Совет государственной и общественной безопасности (COSEPE). Это подчеркивает решимость правительства противостоять террористическим группировкам и восстановить мир в стране. Вооруженные силы получили политическую и юридическую поддержку.

В плену у бандитов, захвативших тюрьмы, все еще остается около 140 заложников, среди которых охрана и административные работники. Мятежники требуют отменить военное положение в стране. Официально 22 группировки объявлены целью для армии, их приказано нейтрализовать, а в центр столицы стянули множество военной техники.

Люди пытаются спастись от перестрелок между полицией и преступными группировками. Многие устремилась к границе с Перу на непредназначенном для перевозки людей транспорте: грузовиках, самосвалах и другой спецтехнике. Тем временем в Перу направили спецназ к границе с Эквадором, чтобы обезопасить себя от волны мигрантов.

Адольфо Массияс Уильямар по кличке Фито провел в заключении почти 12 лет и при этом возглавлял мощную мафиозную группировку Лос Чонерос. Как объясняет эквадорская полиция, отсутствие Фито в камере было замечено 7 января, пишет ВВС.

Фито однажды уже бежал из тюрьмы. В 2013 году он и еще 17 заключенных выбрались из La Roca и на лодках переправились через реку. Через четыре месяца Фито вместе с братом, тоже членом Лос Чонерос, поймали в доме их матери в городе Манта. С тех пор Фито тюрьму не покидал. При этом лидером группировки он стал в заключении в 2020 году после убийства предыдущего лидера Хорхе Луиса Самбрано. Лос Чонерос занимаются в основном наркоторговлей и рэкетом, а также сотрудничают с мощным мексиканским картелем Синалоа.

Как сообщалось ранее, ситуация накаляется и на другой стороне планеты — так КНДР в течение нескольких дней обстреливала морскую границу Южной Кореи, что стало одной из наиболее заметных эскалаций за последние десятилетия.