Заколот наркобанд в Еквадорі: 10 убитих та 140 заручників, що відбувається в країні (відео)

Серед постраждалих – школяр

Після втечі з в’язниці одного з найвідоміших ватажків наркобанд Еквадору Адольфо Масіаса та лідера злочинного угруповання "Лос Лобос" Фабрісіо Колон Піко в країні спалахнули масові заворушення та запровадили режим внутрішнього збройного конфлікту. У ході заворушень загинуло щонайменше 10 людей.

Ще двоє людей отримали поранення внаслідок збройних нападів, зареєстрованих у різних частинах міста Гуякіль. Про це заявив мер міста мер Аквілес Альварес, пише el universal.

Повстання злочинних угруповань, що фінансуються, як стверджують місцеві ЗМІ, мексиканськими наркокартелями почалося із захоплення телестудії. У прямому ефірі група злочинців увірвалася до студії місцевого телеканалу TC Television та взяла людей у заручники. Після цього президент Еквадору Даніель Нобоа видав декрет щодо наявності внутрішнього збройного конфлікту в країні. У відповідь на надзвичайний стан бандити почали вбивати поліцейських та солдатів.

Поліції вдалося повернути контроль над приміщеннями каналу та заарештувати тринадцять осіб. Проте в інших частинах міста сталися сутички, внаслідок яких загинуло 8 людей. Заворушення охопили кілька міст країни, включаючи столицю Кіто. У Гуаякілі, епіцентрі зіткнень та другому за величиною місті країни, сталися грабежі, мародерство та перестрілки.

На півночі столиці кілька людей обстріляли автомобілі, внаслідок чого загинули п’ятеро людей і було поранено учня місцевої школи. Неподалік озброєна група увірвалася на склад запасних частин і вбила трьох людей. За словами мера, крім жертв у Гуаякілі, двох агентів було також "підло вбито озброєними злочинцями" в сусідньому місті Ноболь у Гуаясі.

Президент Даніель Нобоа заснував Раду державної та громадської безпеки (COSEPE). Це наголошує на рішучості уряду протистояти терористичним угрупованням і відновити мир у країні. Збройні сили отримали політичну та юридичну підтримку.

У полоні у бандитів, які захопили в’язниці, досі залишається близько 140 заручників, серед яких охорона та адміністративні працівники. Заколотники вимагають скасувати воєнний стан у країні. Офіційно 22 угруповання оголошені метою для армії, їх наказано нейтралізувати, а до центру столиці стягнули безліч військової техніки.

Люди намагаються врятуватися від перестрілок між поліцією та злочинними угрупованнями. Багато хто прямував до кордону з Перу на непризначеному для перевезення людей транспорті: вантажівках, самоскидах та іншій спецтехніці. Тим часом у Перу направили спецназ до кордону з Еквадором, щоб убезпечити себе від хвилі мігрантів.

Адольфо Массіяс Вільямар на прізвисько Фіто провів ув’язнення майже 12 років і при цьому очолював потужне мафіозне угруповання Лос Чонерос. Як пояснює еквадорська поліція, відсутність Фіто в камері була помічена 7 січня, пише ВВС.

Фіто одного разу вже втік із в’язниці. У 2013 році він та ще 17 ув’язнених вибралися з La Roca і на човнах переправилися через річку. Через чотири місяці Фіто разом із братом, теж членом Лос Чонерос, упіймали в будинку їхньої матері в місті Манта. З того часу Фіто в’язницю не покидав. При цьому лідером угруповання він став ув’язнений у 2020 році після вбивства попереднього лідера Хорхе Луїса Самбрано. Лос Чонерос займаються в основному наркоторгівлею та рекетом, а також співпрацюють із потужним мексиканським картелем Сіналоа.

Як повідомлялося раніше, ситуація загострюється і на іншому боці планети — так КНДР протягом кількох днів обстрілювала морський кордон Південної Кореї, що стало однією з найпомітніших ескалацій за останні десятиліття.