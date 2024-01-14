В Дании сменился монарх: королева Маргарет II передала престол сыну (фото)

Тысячи людей пришли поддержать монархов

В воскресенье, 14 января, Дания встретила нового короля. Церемония передачи престола от королевы Маргарет Второй ее сыну, кронцпринцу Фредерику, прошла в Копенгагене, столице страны.

Об этом сообщает Reuters. Также издание опубликовало фото торжества.

Монархиня в золотой карете в сопровождении конницы гвардейского гусарского полка из замка Амалиенборг прибыла в парламент, где подписала отречение от престола. Тысячи людей с флагами собрались под зданием правительства, чтобы поздравить нового короля и поблагодарить короля за ее верность государству.

Королева подписывает отречение от престола

Заметим, что у главы престола в Дании нет реальной власти, а также не приобщается к формированию внутренней политики. Политический курс определяет правительство, назначаемое избранным парламентом.

Новому королю Дании 55 лет. На престол он сойдет под именем Фредерик Десятый. Он, как и его мать, будет представлять на престоле немецкую династию Глюксбургов, хотя по отцовской линии принадлежит французской графской ветви Лаборд де Монпеза.

А его матери – Маргарет Второй 83 года. Она была коронована более полусотни лет назад, в 1972 году. После смерти британской королевы Елизаветы царствование датского монарха стало самым длинным в Европе.

Напомним, мы ранее писали, что королева Дании объявила о намерении отречься от престола в новогоднем телеобращении. Она стала первым за почти 900 лет монархом Дании, отказавшимся от престола.