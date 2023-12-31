"Время наступило": королева Дании прервала монаршую традицию и отреклась от престола

Она правила более 50 лет

Королева Дании Маргрете II заявила, что отрекается от престола. В воскресенье, 14 января 2024 года, монархиня после 52 лет правления передаст титул своему сыну.

Королева объявила эту новость во время новогодней речи. Об этом сообщает телеканал TV2.

"Я оставляю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику", – заявила королева.

Во время смены престола 14 января Фредерик станет королем Дании. О смене престола в замке Кристиансборг объявит премьер-министр после заседания Государственного совета.

Иностранный вещатель отмечает, что ранее Маргрете II заявляла, что будет оставаться монархом до самой смерти. Однако своим уходом она также порывает с традицией, которой королевский дом придерживался на протяжении многих поколений — подражание престолу после смерти монарха. Сама королева Маргрете II заняла трон 14 января 1972 г. после смерти своего отца, короля Фредерика IX.

"Я решила, что сейчас наступило подходящее время. 14 января 2024 года – через 52 года после того, как я стала преемницей моего любимого отца – я оставлю должность королевы Дании", – заявила она.

Заметим, что после смены престола королева будет продолжать титуловаться Ее Величеством.

По словам монархини, перенесенная операция на спине в 2023 году дала ей причины задуматься над тем, не пора ли передать ответственность следующему поколению.

Итак, нынешняя новогодняя речь была последней для королевы.

"От имени всего населения я хотела бы выразить глубочайшую благодарность Ее Величеству Королю за ее жизненную преданность и неутомимые усилия во благо Королевства", – заявила премьер-министр Мэтте Фредериксен.

Высокопоставленная должность назвала королеву Маргрете "олицетворением Дании".

"Многие из нас никогда не знали другого монарха. Королева Маргрете является олицетворением Дании и на протяжении многих лет вкладывала слова и чувства в то, кем мы являемся как народ и как нация", – говорится в ее заявлении.

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