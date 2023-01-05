Королева Дании отказалась от покровительства престижной премии: виною всему россиянка в жюри

Россиянка Анастасия Архипова является членом правления Московской ассоциации художников, которая активно выступает за войну в Украине

Королева Дании Маргрет II отказалась от патроната над Премией Ганса Кристиана Андерсена. Причиной тому стало назначение российского иллюстратора Анастасии Архиповой главой жюри.

Об этом пишет датское издание DR.

Ежегодно под патронатом королевы проходит несколько иностранных проектов, в том числе и Премия Ганса Кристиана Андерсена. Однако в этом году ее изъяли из списка таковых на сайте Королевского дворца, а также упоминание о патронате исчесло с сайта Международного совета по вопросам книг для юношества (IBBY).

Премия Ганса Кристиана Андерсена вручается дважды в год писателям или иллюстраторам за выдающийся вклад в детскую литературу. Основана она была в 1956 году и еще ее называют Нобелевской премией в детской литературе. Этой награды были удостоены Астрид Линдгрен и Сесиль Бедкер.

В сентябре 2022 года на конгрессе IBBY главой жюри премии была выбрана российская иллюстратор и профессор искусствоведения Анастасия Архипова, что повлекло за собой немало споров. Представители Швеции, Норвегии, Литвы Финляндии, Латвии, Бельгии и Эстонии пытались добиться отставки жюри, но тщетно.

Правление IBBY ответило, что организация вне политки и члены правления не представляют свои страны, а выступают как индивидуальные авторы и создатели. Но в случае с Анастасией Архиповой все совсем не так, ведь она является членом правления Московской ассоциации художников (MOCX), которая сейчас очень активно пропагандирует войну в Украине.

Недавно организация провела конкурс, на котором российские художники должны были подать плакаты, видеоролики и другие работы на тему популяризации так называемой "специальной военной операции" и мобилизации населения. Авторы изобразили, среди прочего, "воссоединение исторических земель" и российских солдат, которые наказывают украинских "нацистов".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, российский футболист раскритиковал позицию польского коллеги. Он считает, что публичные люди не должны высказываться о войне в Украине.