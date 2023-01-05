Королева Данії відмовилася від покровительства престижній премії: виною всьому росіянка в журі

Росіянка Анастасія Архіпова є членом правління Московської асоціації художників, яка активно виступає за війну в Україні

Королева Данії Маргрет II відмовилася від патронату над Премією Ганса Крістіана Андерсена. Причиною цього стало призначення російської ілюстраторки Анастасії Архіпової головою журі.

Про це пише данське видання DR.

Щороку під патронатом королеви проходить кілька іноземних проектів, у тому числі Премія Ганса Крістіана Андерсена. Однак цього року її вилучили зі списку таких на сайті Королівського палацу, а також згадка про патронат зникла із сайту Міжнародної ради з питань книг для юнацтва (IBBY).

Премія Ганса Крістіана Андерсена вручається двічі на рік письменникам чи ілюстраторам за визначний внесок у дитячу літературу. Заснована вона була у 1956 році і ще її називають Нобелєвською премією у дитячій літературі. Цієї нагороди були удостоєні Астрід Ліндгрен та Сесіль Бедкер.

У вересні 2022 року на конгресі IBBY головою журі премії було обрано російську ілюстраторку і професорку мистецтвознавства Анастасію Архіпову, що спричинило чимало суперечок. Представники Швеції, Норвегії, Литви Фінляндії, Латвії, Бельгії та Естонії намагалися домогтися відставки журі, але марно.

Правління IBBY відповіло, що організація поза політикою та члени правління не представляють свої країни, а виступають як індивідуальні автори та творці. Але у випадку з Анастасією Архіповою все зовсім не так, адже вона є членом правління Московської асоціації художників (MOCX), яка зараз активно пропагує війну в Україні.

Нещодавно організація провела конкурс, на якому російські художники мали подати плакати, відеоролики та інші роботи на тему популяризації так званої "спеціальної військової операції" та мобілізації населення. Автори зобразили, серед іншого, "возз’єднання історичних земель" та російських солдатів, які карають українських "нацистів".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чи російський футболіст розкритикував позицію польського колеги. Він вважає, що публічні люди не повинні висловлюватись про війну в Україні.