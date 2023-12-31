"Час настав": королева Данії перервала монаршу традицію та зреклась престолу

Вона правила понад 50 років

Королева Данії Маргрете ІІ заявила, що зрікається престолу. У неділю, 14 січня 2024 року, монархиня, після 52 років правління, передасть титул своєму сину.

Королева оголосила цю новину під час новорічної промови. Про це інформує телеканал TV2.

"Я залишаю трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку", – заявила королева.

Під час зміни престолу 14 січня Фредерік стане королем Данії. Про зміну престолу в замку Крістіансборг оголосить премʼєр-міністр після засідання Державної ради.

Іноземний мовник зауважує, що раніше Маргрете ІІ заявляла, що буде залишатися монархом до самої смерті. Проте своїм відходом вона також пориває з традицією, якої королівський дім дотримувався протягом багатьох поколінь, — наслідування престолу після смерті монарха. Сама королева Маргрете II посіла трон 14 січня 1972 року після смерті свого батька, короля Фредеріка IX.

"Я вирішила, що зараз настав відповідний час. 14 січня 2024 року – через 52 роки після того, як я стала наступницею мого улюбленого батька – я залишу посаду королеви Данії", – заявила вона.

Зауважимо, що після зміни престолу королева продовжуватиме титулуватися Її Величністю.

За словами монархині, перенесена операція на спині у 2023 році дала їй причини замислитися над тим, чи не настав час передати відповідальність наступному поколінню.

Тож, цьогорічна новорічна промова була останньої для королеви.

"Від імені всього населення я хотіла б висловити найглибшу подяку Її Величності Королеві за її життєву відданість і невтомні зусилля на благо Королівства", – заявила прем'єр-міністерка Метте Фредеріксен.

Високопосадовиця назвала королеву Маргрете "уособленням Данії".

"Багато хто з нас ніколи не знав іншого монарха. Королева Маргрете є уособленням Данії і протягом багатьох років вкладала слова і почуття в те, ким ми є як народ і як нація", – йдеться в її заяві.

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