У Данії змінився монарх: королева Маргарет ІІ передала престол сину (фото)

Тисячі людей прийшли підтримати монархів

У неділю, 14 січня, Данія зустріла нового короля. Церемонія передачі престолу від королеви Маргарет Другої її синові, кронцпринцу Фредеріку, пройшла у Копенгагені, столиці країни.

Про це повідомляє Reuters. Також видання опублікувало фото урочистої події.

Монархиня в золотій кареті у супроводі кінноти гвардійського гусарського полку із замку Амалієнборг прибула до парламенту, де підписала зречення від престолу. Тисячі людей з прапорами зібрались під будівлею уряду, щоб привітати нового короля та подякувати королеві за її вірність державі.

Королева підписує зречення від престолу

Зауважимо, що глава престолу у Данії не має реальної влади, а також не долучається до формування внутрішньої політики. Політичний курс визначає уряд, який призначається обраним парламентом.

Новому королю Данії 55 років.На престол він зійде під імʼям Фредерік Десятий. Він, як і його мати, представлятиме на престолі німецьку династію Глюксбургів, хоча за батьківською лінією належить до французької графської гілки Лаборд де Монпеза.

А його матері — Маргарет Другій 83 роки. Вона була коронована понад пів сотні років тому, 1972 року. Після смерті британської королеви Єлизавети царювання данського монарха стало найдовшим у Європі.

Нагадаємо, ми раніше писали, що королева Данії оголосила про намір зректися престолу в новорічному телезверненні. Вона стала першим за майже 900 років монархом Данії, який відмовився від престолу.