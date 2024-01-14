В Польше украинец остался без ног из-за ЧП: что известно об инциденте

Следователи выясняют причину происшествия

В Польше 18-летний украинец остался без ног из-за инцидента на мебельной фабрике. Это произошло в городе Янково Великопольского воеводства в субботу, 13 января.

Юношу задел станок, которым рубили дрова. Об этом сообщает польское издание dzennik.pl.

"Прибывшие на мебельную фабрику пожарные и медики пытались вытащить из-под станка 18-летнего гражданина Украины. Спасателям удалось освободить парня, но травмы оказались необратимыми: деревообрабатывающий аппарат отрезал обе ноги до колена", — говорится в сообщении.

Город Янково на карте

Отмечается, что представитель окружного управления полиции Роберт Игнасяк сообщил, что правоохранители под руководством прокуратуры предпринимают процессуальные действия по выяснению причин несчастного случая на производстве, в результате которого 18-летний парень потерял ноги.

По словам офицера, от выводов полиции будут зависеть действия прокуратуры по делу. Он добавил, что в таких ситуациях важно правильно закрепить следы и доказательства и соответственно квалифицировать случай.

Украинец работал на предприятии по договору подряда (umowa zlecenia).

О случае на производстве уведомлена Государственная Инспекция труда.

Ранее "Телеграф" писал, что в Польше 27-летний гражданин Украины во время распития алкогольных напитков напал на своего 51-летнего соотечественника. Инцидент произошел в городе Вольбром.