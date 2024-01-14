У Польщі українець залишився без ніг через НП: що відомо про інцидент

Слідчі зʼясовують причину події

У Польщі 18-річний українець залишився без ніг внаслідок інциденту на меблевій фабриці. Сталось це у місті Янково Великопольського воєводства у суботу, 13 січня.

Юнака зачепив верстат, яким рубали дрова. Про це повідомляє польське видання dzennik.pl.

"Пожежники та медики, які прибули на меблеву фабрику, намагалися витягнути з-під верстата 18-річного громадянина України. Рятувальникам вдалося звільнити хлопця, але травми виявилися незворотними: деревообробний апарат відрізав обидві ноги до коліна", — йдеться у повідомленні.

Місто Янково на мапі

Зазначається, що представник окружного управління поліції Роберт Ігнасяк повідомив, що правоохоронці під керівництвом прокуратури проводить процесуальні дії щодо з’ясування причин нещасного випадку на виробництві, внаслідок якого 18-річний хлопець втратив ноги.

За словами офіцера, від висновків поліції залежатимуть дії прокуратури у справі. Він додав, що у таких ситуаціях важливо належним чином закріпити сліди та докази та відповідно кваліфікувати випадок.

Українець працював на підприємстві за договором підряду (umowa zlecenia).

Про випадок на виробництві повідомлено Державну Інспекцію праці.

Раніше "Телеграф" писав, що у Польщі 27-річний громадянин України під час розпивання алкогольних напоїв напав на свого 51-річного співвітчизника. Інцидент стався у місті Вольбром.