Двое палестинцев устроили теракт в Израиле: их уже задержали

Террористы оказались родственниками

В понедельник, 15 января 2024 года, в израильском городе Раанана произошел теракт ― мужчина угнал автомобиль и ударил ножом женщину. Он трижды менял машину и совершал наезды на толпу в разных районах населенного пункта.

Правоохранительным органам удалось задержать террориста и его родственника, которого также подозревают в нападении на людей. Они нелегально въехали в страну, сообщает The Times of Israel.

Мужчины совершали нападения в разных районах города. Они воровали машины, били ножами водителей и прохожих, а также совершали наезды на толпу.

Пожилая женщина скончалась от ножевого ранения в больнице. По предварительным данным, пострадали 17 человек, среди них семеро детей. Тяжелораненых госпитализировали в больницу "Меир".

Террористов задержали. Выяснилось, что они родом из города Бани-Наим на юге Западного берега реки Иордан. Сейчас 25-летнего и 44-летнего нападавших допрашивают сотрудники общей службы безопасности Израиля.

Отметим, что ответственность за этот теракт на себя взяла террористическая группировка ХАМАС. Боевики назвали этот "ответом на непрекращающуюся агрессию против палестинского народа".

Раанана ― город в Центральном округе Израиля. В нем проживает примерно 75 тысяч человек. Находится в 19 км от одного из крупнейших израильских городов Тель-Авива.

Раанана на карте Израиля

Ранее "Телеграф" писал, что ХАМАС планировал теракты в Европе. Об этом заявили в службе безопасности Израиля.