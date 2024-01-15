Двоє палестинців влаштували теракт в Ізраїлі: їх уже затримали

Терористи виявилися родичами

У понеділок, 15 січня 2024 року, в ізраїльському місті Раанана стався теракт — чоловік викрав автомобіль і вдарив ножем жінку. Він тричі змінював машину та робив наїзди на натовп у різних районах населеного пункту.

Правоохоронним органам вдалося затримати терориста та його родича, якого також підозрюють у нападі на людей. Вони нелегально в’їхали до країни, повідомляє The Times of Israel.

Чоловіки чинили напади у різних районах міста. Вони крали машини, били ножами водіїв та перехожих, а також робили наїзди на натовп.

Літня жінка померла від ножового поранення в лікарні. За попередніми даними, постраждали 17 осіб, серед них семеро дітей. Тяжкопоранених госпіталізували до лікарні "Меїр".

Терористів затримали. З’ясувалося, що вони родом із міста Бані-Наїм на півдні Західного берега річки Йордан. Наразі 25-річного та 44-річного нападників допитують співробітники загальної служби безпеки Ізраїлю.

Зазначимо, що відповідальність за цей теракт на себе взяло терористичне угрупування ХАМАС. Бойовики назвали цей "відповіддю на безперервну агресію проти палестинського народу".

Раанана — місто в Центральному окрузі Ізраїлю. У ньому мешкає приблизно 75 тисяч осіб. Знаходиться за 19 км від одного з найбільших ізраїльських міст Тель-Авіва.

Раанана на карті Ізраїлю

Раніше "Телеграф" писав, що ХАМАС планував теракти у Європі. Про це заявили у службі безпеки Ізраїлю.