В Беларуси школьников будут учить допрашивать пленных, и это не украинцы

Учащиеся 10-11 классов получили еще один предмет в расписании

Старшеклассники в Беларуси на уроках будут изучать тонкости военной терминологии США и Великобритании. Будет это проходить в рамках программы факультатива "Военный перевод" с английского языка, утвержденной Минобразования страны.

Более того, учащимся 10-11 классов дадут возможность освоить перевод допросов пленных. Об этом пишет Belta.

Журналисты отмечают, что обучающая программа рассчитана на 69 учебных часов и включает общие сведения о Вооруженных силах Великобритании и США.

Школьники должны освоить военную терминологию и аббревиатуры, характерные для оригинальных военных и военно-технических текстов, общие сведения о вооруженных силах Великобритании и США и их вооружении, а также классификацию военно-топографических карт.

Кроме этого, в документе указано, что старшеклассников будут учить "читать содержание боевых документов и передавать их суть, осуществлять двусторонний перевод беседы или допроса военнопленного, а также определять по определенным признакам американских и британских военных, их принадлежность к званиям и тому подобное".

Ранее "Телеграф" писал, что Беларусь строит в 40 километрах от границы с Украиной в Гомельской области новый военный городок вместе с полигоном.