Войска путина в Беларуси: украинские пограничники сделали неожиданное заявление

О полном выводе войск рф из страны речь пока не идет

После вывода с территории Беларуси наемников ЧВК "Вагнера" в стране все еще продолжают оставаться российские военные. Однако после проведения очередной ротации россия не заводила новые подразделения на белорусскую территорию.

Об этом сказал в эфире телемарафона "Единые новости" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет Укринформ. В то же время он отметил, что ситуация на границе Украины с Беларусью полностью контролируется.

"Возле нашей границы перемещения личного состава или техники мы не отмечаем. Все (обучение. — Ред.) происходит на полигонах. Мы активно следим за ситуацией, анализируем, насколько она может нести угрозу. Добавлю, что россия вывела все свои подразделения с территории Белоруссии в рамках ротации и новых не заводила", — заявил Демченко.

По его словам, в Беларуси остается определенное количество военных рф. В то же время спикер подчеркнул, что речь идет об обслуживающем персонале тех технических средств, которые еще остаются на территории Беларуси. "Что касается пребывания роснаемников, то это небольшое количество — по нашим данным, меньше тысячи человек", — сказал Демченко.

Напомним, белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Украине и россии нужно садиться за стол переговоров. В то же время в рф говорят, что якобы готовы к разговору.