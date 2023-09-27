Сборная Украины бойкотирует чемпионат мира из-за участия Беларуси

Сине-желтые пропустят главный турнир года

Сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на ближайшем чемпионате мира, который пройдет 15-24 февраля в ОАЭ. Все из-за указа Министерства молодежи и спорта Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины (АПФУ) на своем официальном сайте. По информации источника, АПФУ совместно с Украинской ассоциаицией футбола (УАФ) обращалась к Международной федерации футбола (ФИФА) с просьбой отстранить команду Беларуси от выступлений, так как эта команда представляет страну-участника террористического режима рф и является соучастником вооруженной агрессии против Украины.

Однако ФИФА отказалась от предложения украинской стороны. Таким образом, сборная Украины будет бойкотировать турнир и не сыграет на чемпионате мира-2024. Добавим, что Сине-желтые также отказались ехать на ЧМ-2021. Тогда Мундиаль проходил в рф.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать представителей стран-агрессоров к турнирам под нейтральным флагом и с рядом ограничений. Тем не менее некоторые федерации не хотят видеть россиян и белорусов в своем виде спорта.