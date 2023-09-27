Збірна України бойкотує чемпіонат світу через участь Білорусі

Синьо-жовті пропустять головний турнір року

Збірна України з пляжного футболу не зіграє на найближчому чемпіонаті світу, який відбудеться 15-24 лютого в ОАЕ. Все через указ Міністерства молоді та спорту України.

Про це повідомила пресслужба Асоціації пляжного футболу України (АПФУ) на своєму офіційному сайті. За інформацією джерела, АПФУ спільно з Українською асоціацією футболу (УАФ) зверталася до Міжнародної федерації футболу (ФІФА) з проханням усунути команду Білорусі від виступів, оскільки ця команда представляє країну-учасника терористичного режиму рф та є співучасником збройної агресії проти України.

Проте, ФІФА відмовилася від пропозиції української сторони. Таким чином, збірна України бойкотуватиме турнір і не зіграє на чемпіонаті світу-2024. Додамо, що Синьо-жовті також відмовилися їхати на ЧС-2021. Тоді Мундіаль проходив у росії.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував федераціям допускати представників країн-агресорів до турнірів під нейтральним прапором та з низкою обмежень. Проте деякі федерації не хочуть бачити росіян та білорусів у своєму виді спорту.