Війська путіна в Білорусі: українські прикордонники зробили несподівану заяву

Про повний вивід військ рф з країни мова поки не йде

Після виведення з території Білорусі найманців ПВК "Вагнера" у країні все ще продовжують залишатись російські військові. Проте після проведення чергової ротації росія не заводила нові підрозділи на білоруську територію.

Про це сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише Укрінформ. Водночас він зазначив, що ситуація на кордоні України з Білоруссю повністю контрольована.

"Поряд з нашим кордоном переміщення особового складу або техніки ми не відмічаємо. Все (навчання. — Ред.) відбувається на полігонах. Ми активно стежимо за ситуацією, аналізуємо, наскільки вона може нести загрозу. Додам, що рф вивела всі свої підрозділи з території Білорусі в рамках ротації і нових не заводила", — заявив Демченко.

За його словами, у Білорусі залишається певна кількість військових рф. Водночас речник підкреслив, що мова йде про обслуговуючий персонал тих технічних засобів, які ще залишаються на території Білорусі. "Стосовно перебування роснайманців, то це невелика кількість – за нашими даними, менше тисячі осіб", — сказав Демченко.

Нагадаємо, білоруський диктатор олександр лукашенко заявив, що Україні та росії потрібно сідати за стіл переговорів. Водночас у рф кажуть, що нібито готові до розмови.