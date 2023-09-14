Табір "вагнерівців" у Білорусі активно демонтують: як він виглядає зараз (супутникові фото)

Чи покинули "вагнерівці" територію Білорусі наразі не відомо

В Осиповичському районі Могилівської області Білорусі продовжується демонтаж табору "вагнерівців".

Про розбір споруд свідчить ексклюзивний супутниковий знімок від 9 вересня 2023 року, що з’явився на сервісі Planet Labs. Про це повідомляє Радіо Свобода – Білорусь.

фото табору ПВК "Вагнер"

Видання повідомляє, що з 23 серпня вже демонтовано ще близько 60 великих наметів. Зазначається, що їхня загальна місткість становила близько тисячі осіб.

Табір ПВК "Вагнер"

Крім того, вже більше місяця в новинах не з’являлася інформація про активні тренування найманців Вагнера на білоруських полігонах. Telegram-канали, пов’язані з організацією, публікують старі фотографії з літніх навчань інструкторів ПМК із білоруськими солдатами.

Поки достеменно невідомо, чи залишили найняті "Вагнери" територію Білорусі.

Раніше Телеграф писав, як смерть пригожина вплинула на активність "Вагнера" у Білорусі. За словами, спікера Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, що найманців "Вагнера" почали вивозити до росії, у тому числі і під виглядом надання "відпусток". Проте, назад вони вже не поверталися. Він додав, що вагнерівці були, ймовірно, найефективнішими бойовими силами російських окупантів на полі бою в Україні.