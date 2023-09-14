Лагерь "вагнеровцев" в Беларуси активно демонтируют: как он выглядит сейчас (спутниковые фото)
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Покинули ли "вагнеровцы" территорию Беларуси пока не известно
В Осиповичском районе Могилевской области Беларуси продолжается демонтаж лагеря "вагнеровцев".
О разборе сооружений свидетельствует эксклюзивный спутниковый снимок от 9 сентября 2023 года, появившиеся на сервисе Planet Labs. Об этом сообщает Радио Свобода – Беларусь.
Издание отмечает, что с 23 августа уже демонтировано еще около 60 больших военных палаток. Отмечается, что их общая вместимость составляла около тысячи человек.
Кроме того, уже больше месяца в новостях не появлялась информация об активных тренировках наемников Вагнера на белорусских полигонах. Telegram-каналы, связанные с организацией, публикуют старые фотографии с летних учений инструкторов ПМК с белорусскими солдатами.
Пока точно неизвестно, покинули ли нанятые "вагнеровцы" территорию Беларуси.
Ранее "Телеграф" писал, как смерть пригожина повлияла на активность "Вагнера" в Беларуси. По словам, спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, что наемников "Вагнера" начали вывозить в рф, в том числе и под видом предоставления "отпусков". Однако назад они уже не возвращались. Он добавил, вагнеровцы были, вероятно, самыми эффективными боевыми силами российских оккупантов на поле боя в Украине.