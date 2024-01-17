Наперекор словам премьера страны: в Словакии отменили запрет на экспорт оружия в Украину

Громкие слова премьера Словакии могли быть просто предвыборной компанией

Парламент Словакии поддержал правку, которая позволит Минобороны страны самостоятельно одобрять экспорт оружия за пределы страны. Это полностью противоречит словам словацкого премьера Роберта Фицо, который заявил, что больше не передаст Киеву "ни одной пули".

Об этом сообщает Politico. Эта правка открывает словацким государственным и частным оружейным компаниям путь к продолжению военной помощи Украине.

Законодательный орган одобрил изменение незначительным большинством голосов. При этом президент Словакии Зузана Чапутова ранее наложила вето на этот законопроект, который "одобрили в ускоренном порядке" незадолго до Рождества. Она объяснила это тем, что у Минобороны страны якобы нет экспертных ресурсов, чтобы оценить риски от продажи оружия для международной репутации и безопасности Словакии.

Критики этого изменения утверждают, что антиоружейная позиция Роберта Фицо по отношению Украины была якобы направлена на то, чтобы привлечь как можно больше голосов к своей партии Smer (Курс). Они н исключают, что на самом деле за партией стоят олигархи, которые только выигрывают от поставок оружия в Украину.

"Олигархи из оборонного сектора, стоящие за Smer, много выигрывают от возможности продавать свою продукцию в Украине, и всегда было ясно, что они продолжат свои поставки", — сказал Politico Ярослав Надь, бывший министр обороны Словакии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что после масштабных атак на Украину в начале 2024 года президент Словакии Зузана Чапутова изменила отношение к военной помощи. Она призвала передать нашей стране необходимое оружие для самозащиты.