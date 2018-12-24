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Цунами в Индонезии: количество пострадавших неумолимо растет

Цунами в Индонезии: количество пострадавших неумолимо растет
18:17 Сегодня Телеграф

Новости мира: В Индонезии в результате цунами выросло количество погибших до 373 человек.

В результате цунами, обрушившегося на Индонезию, количество жертв возросло до 373 человек.

"Количество жертв цунами в выходные дни возросло до 373", - говорится в публикации.

Как сообщает представитель агентства Сутопо Пурво Нугрохо, во время стихийного бедствия 128 человек пропали без вести и 1459 получили ранения.

Как сообщалось, в ночь с субботы на воскресенье, 23 декабря, на индонезийское побережье обрушилось цунами, в результате по меньшей мере 20 человек погибли, 165 пострадали, двое считаются пропавшими без вести.

Извержение вулкана, из-за которого в Индонезии произошло убийственное цунами, все еще продолжается и может спровоцировать появление новых волн. Об этом заявили в Национальном агентстве по смягчению последствий стихийных бедствий (BNPB), сообщает ANTARA News.

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку Индонезии в связи с последствиями цунами, в результате которого погибли более 200 человек.

По состоянию на утро 24 декабря, число погибших в результате цунами в Индонезии выросло до 281 человека, число пострадавших превысило 1 тыс. человек, сообщил журналистам представитель Национального управления по стихийным бедствиям Сутопо Пурво Нугрохо.

Граждан Украины среди пострадавших в результате цунами в Индонезии, по предварительной информации, нет, сообщил официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

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Индонезия, Жертвы, Цунами.
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