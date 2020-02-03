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В Китае число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек

В Китае число заболевших коронавирусом превысило 17 тыс. человек
07:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 17 тыс. человек.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 17 тыс. 205 человек, смертельный исход зафиксирован в 361 случае, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 тыс. 829 человек, смертельных случаев - на 57. Из них в провинции Хубэй, являющейся эпицентром распространения коронавируса, скончалось 56 человек, один - в городе центрального подчинения Чунцине.

Под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются 152,7 тыс. человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

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Власти административного центра Хубэй города Уханя, откуда пошло распространение заболевания, принимают экстренные меры по оказанию помощи больным. Запланировано строительство новых специализированных больниц и медицинских центров. С введением их в строй общее количество койко-мест для заразившихся новым коронавирусом в городе достигнет 12 тыс.

Как сообщалось, количество заболевших пневмонией, вызываемой вирусом 2019 nCoV в Китае возросло до 17 205 человек, количество летальных случаев достигло 361.

Напомним, симптомы коронавируса нашли у 20 человек, эвакуированных Францией из Китая.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Ухань, Коронавирус, Короновирус в Китае.
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