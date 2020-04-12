Коронавирус в Азербайджане: за сутки зафиксировано 40 новых случаев

В Азербайджане коронавирусная болезнь Covid-19 выявлена еще у 40 человек, сообщает пресс-служба Оперативного штаба при правительстве.
"Сегодня в Азербайджане зафиксировано еще 40 зараженных Covid-19. Все они размещены в больницы специального режима", - отмечается в сообщении оперативного штаба.
Кроме того, согласно сообщению, за минувшие сутки выздоровело еще 50 человек.
Таким образом, общее число зараженных достигло 1098, выздоровевших - 250, скончавшихся - 11.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 837 человека. Состояние 24 из них тяжелое, 37 - средне тяжелое, у остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По состоянию на утро 12 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 780 тысяч 713 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 108 837 человек.
В Украине зафиксировано уже 2777 случая заболевания COVID-19, из них 83 – летальных.
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