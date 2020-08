В Китае выросло число погибших в результате обрушения ресторана

Еще 28 человек получили ранения: семь тяжелые и 21 человек - легкие.

Фото с места инцидента:

Death toll rises to 29 in north China restaurant collapse pic.twitter.com/ISAetzKeBn

Death toll in restaurant collapse rises to 29 in north China https://t.co/F7nNwK3gMb pic.twitter.com/fcE4VFoSjH

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) August 30, 2020