Что выбирает лидер Китая: развитие экономики или усиление авторитарного контроля

Совсем недавно Коммунистическая партия Китая показала, чем она готова жертвовать ради сохранения своего тотального господства даже в ущерб экономическому росту.

Статья на сайте “AtlanticCouncil” раскрывает тему противоречий между стремлением правящей партии Китая к господству и необходимостью либерализации экономики. "Телеграф" знакомит вас с ее переводом.

Результаты совместного анализа нового партнерства, сформированного "Rhodium Group" и Атлантическим советом, говорят в том, что к 2030 году поток капитала в Китай и из Китая составит около 45 трлн долларов, если партия будет готова провести серьезные реформы. Это неизмеримая потеря экономического динамизма.

Становится ясно, что президент Китая Си Цзиньпин во время празднования столетия КПК в этом месяце отправил безошибочно узнаваемое послание своей стране и всему миру о том, кто за все отвечает.

Китайские компании, особенно технологические и работающие в сфере интенсивной обработки данных, с большей вероятностью будут избегать западных рынков, и придерживаться партийных предпочтений. Иностранные инвесторы, которые ранее были склонны рисковать, так как были уверены в том, что китайские акции обладают потенциалом роста, теперь должны учитывать, что степень риска возрастает, поскольку Си закручивает гайки.

"На Уолл-стрит теперь должны признать, что риск инвестирования в эти компании абсолютно известен, и не может быть раскрыт", - пишет Джош Рогин в "Washington Post". "Следовательно, инвесторам из США не следует доверять свои фьючерсы China Inc.".

Поводом для ажиотажа на этой неделе стало первичное публичное размещение акций (IPO) на сумму 4,4 миллиарда долларов США крупнейшей в мире службы заказа автомобилей и доставки еды "Didi". Последствия могут быть долгими и далеко идущими для прибыльных отношений между Китаем и Уолл-стрит. Последние данные показывают, что китайские компании привлекли 26 млрд долларов за счет новых продаж в США в 2020 и 2021 годах.

До этой недели инвесторов больше всего беспокоило то, что новые правила бухгалтерского учета в США остановят этот поток. Теперь более вероятно, что сами китайские регуляторы перекроют этот кран.

Факты таковы, что "Didi Global Inc." начала торги на Нью-Йоркской фондовой бирже 30 июня, как раз за день до празднования столетия КПК.

Одним из первых намеков на проблему было то, что компания преуменьшила котировку крупнейшей сделки. Представители компании не только не следовали привычной процедуре начала торгов. Они пошли еще дальше, указав своим сотрудникам не привлекать внимание к этому событию в социальных сетях.

Тем не менее, акции "Didi" выросли на 16 процентов во второй день торгов, в результате чего рыночная стоимость компании составила почти 80 млрд долларов.

Но 2 июля китайские регулирующие органы подвергли "Didi" проверке кибербезопасности, запретили компании принимать новых пользователей, а затем, в последующие дни, пошли еще дальше, указав магазинам приложений прекратить предлагать приложение "Didi".

Все это объясняется сочетанием все более авторитарной политики, обеспокоенности регулирующих органов по поводу конфиденциальности данных и рынков США, а также постоянного расширения фронтов в американо-китайском соперничестве.

К пятнице стоимость акций для инвесторов упала до 67% от первоначальной стоимости. Если на этом все и остановится и если ответные меры регулирующих органов против "Didi" остановятся на том, что уже есть, руководство "Didi" все равно может назвать эту неделю победой.

Более серьезным вопросом является более широкий сдерживающий эффект, возникающий в контексте серии застопорившихся или свернутых вспять экономических реформ и реформ в области маркетинга в Китае.

Это произошло в четверг, когда "Wall Street Journal" сообщил, что администрация киберпространства Китая, которая подчиняется Си, будет контролировать все листинги на зарубежных рынках.

В тот же день китайская фирма по обработке медицинских данных "LinkDoc" стала первой китайской компанией, отказавшейся от первичного публичного размещения акций после новостей о "Didi". Теперь ожидается, что большее количество китайских компаний отложат запланированные листинги, а многие другие вообще исключат их из рассмотрения.

Несмотря на все миллиарды потерянных инвестиций, которые это могло бы принести в краткосрочной перспективе, большая стоимость - это затраты, которые могут быть измерены в трлн долларов исчезающего потенциала, поскольку Си постоянно отказывается от либерализации рынка, которую он когда-то, как тогда казалось, отстаивал.

С 2000 по 2018 год экономический рост Китая потряс мир, поскольку он увеличил свою долю в мировом валовом внутреннем продукте (ВВП) с 4 до 16 процентов. Китай продемонстрировал аналогичный рост экспорта и импорта товаров.

В то же время, однако, внутренние портфельные инвестиции Китая выросли с почти нуля до 2 % от общемирового объема, а его внешние портфельные инвестиции выросли с почти нуля до всего лишь 1 %. Это не просто недостигнутый потенциал прошлого - это также находящийся под серьезной угрозой потенциал на будущее, которое может составить примерно 45 трлн долларов до 2030 года.

В крайне важном анализе китайской экономики в журнале "Foreign Affairs" старший научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Розен, который также является партнером-основателем "Rhodium Group", утверждает, что Китай при Си неоднократно пытался реформировать китайскую экономику, но затем отступал.

«Последствия этой неудачи очевидны», - пишет Розен. С тех пор, как Си пришел к власти, общий долг вырос по крайней мере до 276% ВВП (с 225%). Теперь для создания одного юаня требуется десять юаней нового кредита вместо шести. Рост ВВП упал до 6% в год по сравнению с 9,6% перед пандемией.

Розен пишет: "В какой-то момент лидерам Китая придется столкнуться с этим компромиссом: устойчивая экономическая эффективность и политическое всемогущество не идут рука об руку".

Принято считать, что Запад был наивен, полагая, что экономический рост и модернизация Китая, которые Запад с таким энтузиазмом поддерживал, в конечном итоге принесут с собой политическую либерализацию. Согласно общепринятому мнению, Китай показал, что он может быть одновременно жестоко авторитарным и экономически динамичным.

В данной ситуации более верным является то, что Си вскоре может столкнуться с противоречиями между его одновременным стремлением к экономическому динамизму и усилением авторитарного контроля. История показывает, что у него не может быть и того, и другого, но на данный момент Си, похоже, готов рискнуть динамизмом в пользу контроля.

Ранее, "Телеграф" писал о том, что в Китае представили нового человекоподобного робота для дома (видео).