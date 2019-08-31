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Россия сообщила о прекращении огня в Идлибе

Россия сообщила о прекращении огня в Идлибе
00:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Войска РФ заявили об остановке огня в Сирийской провинции Идлиб.

В Минобороны РФ объявили о прекращении огня в Сирийской провинции Идлиб, где силы правительства Асада атакуют позиции антиправительственных повстанцев.

Об этом информирует BBC.

"Сирийские правительственные силы прекратят огонь утром в субботу в провинции Идлиб, которая пока воздерживается антиправительственными повстанцами", - заявили в министерстве обороны РФ.

Силы правительства Асада в апреле активизировали атаки, чтобы вернуть вернуть Идлиб под свой контроль.

По данным ООН, с тех пор сотни тысяч людей стали беженцами, а минимум 500 мирных жителей провинции были убиты.

Предыдущие попытки прекратить боевые действия имели лишь временный успех.

Сообщение о прекращении огня появилось через день после того, как Марк Лоукок, координатор ООН по вопросам чрезвычайных ситуаций, призвал Совет Безопасности принять решительные меры для защиты гражданских жителей в Идлибе. В Сирии идет гражданская война с начала 2011 года, когда режим Башара Асада с неожиданной жестокостью расправился с демократическими протестами. Турция и РФ договорились в сентябре прошлого года превратить Идлиб на зону деэскалации, где военные действия прямо запрещены.

В Сирии из-за обстрелов российских войск погибли люди

Однако сирийский режим и его российские союзники последовательно нарушают условия прекращения огня, начав частые атаки внутри зоны. Сейчас в зоне деэскалации проживает около 4 миллионов мирных жителей.

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Сирия, Россия, Асад, РФ, Идлиб.
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