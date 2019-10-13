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"Мы таким не занимаемся": Саудовская Аравия отреагировала на обвинения Ирана в обстреле танкера

"Мы таким не занимаемся": Саудовская Аравия отреагировала на обвинения Ирана в обстреле танкера
19:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Саудовская Аравия заявила о непричастности к взрывам на иранском танкере.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр отрицает причастность своей страны к инциденту с иранским танкером Sabiti в Красном море.

Об этом сообщает MEHR.

"Мы вообще не занимались таким. Мы так не делали в прошлом", - сказал аль-Джубейр.

Как отмечается, директор Национальной иранской танкерной компании (NITC) Настролла Сардашти заявил в пятницу, что ни одна страна не помогла иранскому нефтяному танкеру в Красном море после того, как на борту произошла авария в результате взрывов.

Эксперты в штабе NITC пока расследуют причину взрывов.

В субботу представитель Главного управления пограничной охраны Саудовской Аравии обнародовал первую реакцию на инцидент, который произошел с иранским нефтяным танкером SABITI в Красном море, утверждая, что саудовская сторона была намерена оказать помощь танкеру, но это не удалось сделать, поскольку экипаж SABITI выключил GPS но не отвечал на запросы саудовских пограничников.

Правительство Ирана высказалось по поводу атаки на нефтяной танкер

Ранее стало известно, что на иранском танкере в Красном море, неподалеку от саудовского портового города Джидда, прогремел взрыв. В результате были повреждены два резервуара на борту судна, что стало причиной утечки нефти.

Инцидент произошел на фоне обвинений США в адрес Ирана относительно атак на нефтяные танкеры возле Ормузского пролива.

Власти Саудовской Аравии одобрили переброс американских войск на территорию страны

Нападение на иранский танкер может привести к еще большей напряженности в отношениях между Ираном и США, которые обострились после того, как президент Дональд Трамп вывел Америку из иранского ядерного соглашения и ввел санкции, которые в настоящее время разрушают экономику Ирана.

Как сообщалось, в Тегеране считают, что причиной взрыва на борту иранского танкера в Красном море был ракетный обстрел.

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Иран, Танкер, Саудовская Аравия, SABITI.
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