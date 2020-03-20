В Сирии погибли двое турецких военных

Новости мира:Двое турецких солдат были убиты в провинции Идлиб в Сирии в результате ракетной атаки "радикальных групп".

На северо-западе Сирии в результате ракетного обстрела в Идлибской зоне деэскалации погибли двое военнослужащих Турции, еще один военный получил ранения. Об этом накануне сообщило минобороны Турции.

Согласно информации, атака на турецких военных была организована боевиками радикальных группировок, орудующих в Идлибе.

В военном ведомстве заверили, что на вылазку экстремистов был дан "молниеносный и многократный ответ".

"По целям, выявленным в регионе, был незамедлительно открыт огонь и нанесен многократный ответный удар", – сказано в пресс-релизе.

Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

Напомним: