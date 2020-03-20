В Сирии погибли двое турецких военных

На северо-западе Сирии в результате ракетного обстрела в Идлибской зоне деэскалации погибли двое военнослужащих Турции, еще один военный получил ранения. Об этом накануне сообщило минобороны Турции.
Согласно информации, атака на турецких военных была организована боевиками радикальных группировок, орудующих в Идлибе.
В военном ведомстве заверили, что на вылазку экстремистов был дан "молниеносный и многократный ответ".
"По целям, выявленным в регионе, был незамедлительно открыт огонь и нанесен многократный ответный удар", – сказано в пресс-релизе.
Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.
Напомним:
27 февраля ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных. Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых.
Ранее сообщалось, что режим президента Башара Асада в Сирии уничтожил турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в воздухе над провинцией Идлиб и потерял два самолета Су-24.
Ранее сообщалось об уничтожении в Сирии двух вертолетов режима Асада. Так, вертолет Ми-8 армии режима Асада был сбит 14 февраля вблизи населенного пункта Куптан-эль-Чебеля. Еще один асадовский вертолет был уничтожен 11 февраля в сирийской провинции Идлиб.
В свою очередь, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар объявил о начале турецкой военной операции "Щит весны" в Сирии. Операция начата в ответ на удары по турецким военным в Идлибе, в результате чего погибли 34 турецких военных, еще 36 получили ранения.
Турецкая и российская делегации провели дипломатические переговоры о возможном прекращении огня на севере Сирии.