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В Сирии погибли двое турецких военных

В Сирии погибли двое турецких военных
08:34 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Двое турецких солдат были убиты в провинции Идлиб в Сирии в результате ракетной атаки "радикальных групп".

На северо-западе Сирии в результате ракетного обстрела в Идлибской зоне деэскалации погибли двое военнослужащих Турции, еще один военный получил ранения. Об этом накануне сообщило минобороны Турции.

Согласно информации, атака на турецких военных была организована боевиками радикальных группировок, орудующих в Идлибе.

В военном ведомстве заверили, что на вылазку экстремистов был дан "молниеносный и многократный ответ".

"По целям, выявленным в регионе, был незамедлительно открыт огонь и нанесен многократный ответный удар", – сказано в пресс-релизе.

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Россия принимает военное участие в сирийском конфликте с осени 2015 года, поддерживая режим Башара Асада. До этого, с 2011 года, вмешательство РФ в дела Сирии было комбинированным.

Напомним: 

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Сирия, Турция, Идлиб, Война в Сирии, Весенний щит.
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