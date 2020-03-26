Израиль готовится к полной изоляции: закрываются все святыни

Израиль приказал закрыть доступ верующих ко всем синагогам, мечетям и церквям в стране, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Об этом объявили в офисе премьер-министра Израиля, пишет Xinhua.
Отмечается, что молиться теперь разрешено только на улице и группами не больше 10 человек, причем участники должны находиться не ближе чем в 2 метрах друг от друга.
Синьхуа напоминает, что на фоне роста количества заражения COVID-19, Израиль усилил и ряд других ограничительных мер. В частности, теперь людям не разрешается отходить от дома дальше, чем на 100 метров, кроме как для приобретения лекарств и продуктов питания, посещения лечебного заведения или помощи людям с ограниченными физическими возможностями.
“Кроме этого, в одном автомобиле может находиться не более двух человек, а частота движения общественного транспорта уменьшена на 25%”, - отмечает Xinhua.
По состоянию на утро четверга в Израиле подтверждены 2369 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 58 - выздоровели.
Напомним:
По состоянию на 1:30 по киевскому времени четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс.
Власти Израиля ужесточат карантинные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, а его нарушителям грозит судебное наказание.
Власти Израиля объявили, что закрывают въезд в страну почти для всех категорий иностранцев.
В Израиле заявили об усилении ограничительных мер для борьбы с коронавирусом.