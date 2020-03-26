Израиль готовится к полной изоляции: закрываются все святыни

Новости мира:Власти Израиля закрывают все святыни, чтобы замедлить коронавирус в стране.

Израиль приказал закрыть доступ верующих ко всем синагогам, мечетям и церквям в стране, чтобы помочь в борьбе с COVID-19. Об этом объявили в офисе премьер-министра Израиля, пишет Xinhua.

Отмечается, что молиться теперь разрешено только на улице и группами не больше 10 человек, причем участники должны находиться не ближе чем в 2 метрах друг от друга.

Синьхуа напоминает, что на фоне роста количества заражения COVID-19, Израиль усилил и ряд других ограничительных мер. В частности, теперь людям не разрешается отходить от дома дальше, чем на 100 метров, кроме как для приобретения лекарств и продуктов питания, посещения лечебного заведения или помощи людям с ограниченными физическими возможностями.

“Кроме этого, в одном автомобиле может находиться не более двух человек, а частота движения общественного транспорта уменьшена на 25%”, - отмечает Xinhua.

По состоянию на утро четверга в Израиле подтверждены 2369 случаев заражения коронавирусом, 5 человек скончались, 58 - выздоровели.

Напомним: