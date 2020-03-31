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Коронавирус у советницы премьера Израиля: Нетаньяху ушел на самоизоляцию

Коронавирус у советницы премьера Израиля: Нетаньяху ушел на самоизоляцию
00:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:У Нетаньяху не выявили COVID-19, однако он пока останется на карантине.

У премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не обнаружено коронавируса COVID-19, однако он продолжит соблюдать карантин, сообщил в понедельник его представитель Офир Гендельман.

"Тесты на коронавирус премьер-министра Нетаньяху, его семьи и сотрудников (канцелярии премьера - ред.) показали отрицательный результат", - написал Гендельман в своем твиттере.

"Однако, он (премьер - ред.) останется на карантине до дальнейших распоряжений министерства здравоохранения", - добавил представитель премьера.

Что произошло: 

Ранее в понедельник израильские СМИ сообщили, что Нетаньяху и ряд его сотрудников приняли решение уйти на карантин после выявления COVID-19 у его советницы Ривки Палух.

По информации издания The Times of Israel, это решение Нетаньяху и его сотрудники приняли добровольно.

Ранее в его пресс-службе сообщили, что он не находился в одном помещении c Палух более двух недель.

Однако израильские СМИ отмечали, что 26 марта - в тот день, когда у советницы премьера выявили заражение - она также встречалась с самим Нетаньяху.

В Минздраве Израиля собираются изучить кадры камер наружного наблюдения, чтобы установить, с кем успела контактировать Палух.

О ситуации в мире: 

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Все по теме:

Израиль, Биньямин Нетаньяху, Коронавирус, Офир Гендельман.
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