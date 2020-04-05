В Иране зафиксировали 151 новую жертву COVID-19

Новости мира:Количество умерших от коронавируса в Иране выросло до 3 603 человек.

Число зарегистрированных зараженных COVID-19 в Иране достигло 58 226 человек.

Об этом сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на министерство здравоохранения ИРИ.

По данным ведомства, в стране от короновируса умерло 3 603 человека, в том числе 151 человек за последние 24 часа.

Число новых выявленных случаев коронавируса за сутки составило 2 483 человек.

Выздоровели 22 011 человек. В критическом состоянии находятся 4 057 пациентов.

Иран занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса и шестое место - по числу смертей.

Напомним, в мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

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