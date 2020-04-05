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В Иране зафиксировали 151 новую жертву COVID-19

В Иране зафиксировали 151 новую жертву COVID-19
16:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Количество умерших от коронавируса в Иране выросло до 3 603 человек.

Число зарегистрированных зараженных COVID-19 в Иране достигло 58 226 человек.

Об этом сообщило в воскресенье агентство "Мехр" со ссылкой на министерство здравоохранения ИРИ.

По данным ведомства, в стране от короновируса умерло 3 603 человека, в том числе 151 человек за последние 24 часа.

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Число новых выявленных случаев коронавируса за сутки составило 2 483 человек.

Выздоровели 22 011 человек. В критическом состоянии находятся 4 057 пациентов.

Иран занимает седьмое место в мире по числу выявленных случаев коронавируса и шестое место - по числу смертей.

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Напомним, в мире количество заболевших коронавирусом превысило 1 203 099 человек, скончались 64 774 человек, выздоровели около 246 893 тыс.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля зарегистрировали 1251 заражений коронавирусом, за последние сутки заболело рекордное количество - 156 человек.

Мы ведем ежедневную хронику чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

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Иран, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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