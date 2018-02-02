В ЮАР освободили всех шахтеров, которые были заблокированы под землей

В Южно-Африканской Республике освободили всех 955 шахтеров, которые были заблокированы с вечера среды в шахте по добыче золота. Об этом сообщает BBC.

"Все были освобождены. Некоторые из них имели признаки дегидрации и низкого давления, но ничего серьезного", - сказал представитель компании Sibanye-Stillwater, которой принадлежит шахта, Джеймс Веллстед.

Инцидент, вероятно, произошел из-за падения электрического столба возле шахты, что привело к обесточиванию.

В пятницу утром электроснабжение восстановили, и шахтеры смогли подняться на лифте вверх. Глубина шахты по добыче золота Беатрикс достигает 1000 метров и имеет 23 уровня. По 2017 год в шахтах ЮАР произошло 80 случаев с летальными последствиями.