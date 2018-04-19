Парламент Кубы впервые за 60 лет возглавил не член семьи Кастро

Кубинский парламент избрал первого вице-президента Мигеля Диаса-Канеля единственным кандидатом на должность председателя Государственного совета – высшей должности в стране.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Действующий лидер государства, 86-летний Рауль Кастро, как ожидается, продолжит руководить Коммунистической партией Кубы.

Он возглавил Кубу в 2006 году вместо своего старшего брата Фиделя, который был лидером острова со времен революции 1959 года. В 2013 году Кастро-младшего вторично избрали президентом на пятилетний срок

Тогда же Диас-Канель, которому сейчас 57 лет, был назначен вице-президентом. Кастро называл его своим преемником.