Китай разместил ракеты на спорных островах в Южно-Китайском море

Ракеты класса "земля-корабль" и "земля-воздух" размещены Китаем на трех островах архипелага Наньша, территориальную принадлежность которого оспаривает ряд стран региона. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

Телеканал ссылается на источники, которые утверждают, что разведывательные данные США свидетельствуют о размещении китайских ракет на островах Fiery Cross Reef, Subi Reef и Mischief Reef в последние 30 дней.

Территорию островов Наньша оспаривают шесть государств: Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.