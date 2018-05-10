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Forbes назвал самых влиятельных людей в мире

Список Forbes возглавил Си Цзиньпин
03:34 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Рейтинг впервые возглавил лидер Китая Си Цзиньпин, который может находиться у власти неограниченное число сроков.

Авторитетный американский журнал Forbes опубликовал список самых влиятельных людей мира, в первую тройку которого вошли президенты Китая, России и США.

Об этом говорится в публикации, размещенной на официальном сайте издания.

"Среди почти 7,5 млрд жителей планеты Forbes определил одного человека на каждые 100 млн, чья деятельность оказывает наибольшее влияние. Си Цзиньпин, генеральный секретарь Коммунистической партии Китая, впервые занял лидирующее место в списке Forbes-2018", - говорится в материале.

На вторую позицию попал президент России Владимир Путин, который оставался на топовом месте "беспрецедентные четыре года", пишет журнал. При этом редакторы обращают внимание на победу Путина на выборах с поддержкой 77% голосов, что является "самым высоким показателем" для кандидата на эту должность со времен развала Советского Союза.

Президент США Дональд Трамп оказался лишь на третьем месте. "Трамп имеет ограниченный успех, продвигая свою повестку дня через Конгресс, контролируемый его собственной партией, и находится под следствием правоохранителей, а также не может избежать скандалов, связанных с его личной и деловой жизнью. Но он все еще остается главнокомандующим крупнейшей в мире экономической и военной мощи", - объясняется в публикации.

Четвертой в общем списке и первой среди влиятельных женщин названа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Forbes называет ее "де-факто лидером Европы".

Пятерку рейтинга замыкает основатель и руководитель компании Amazon Джефф Безос, который имеет состояние $131 млн.

В списке самых влиятельных людей также определены Папа Римский Франциск (на шестой позиции), миллиардер Билл Гейтс (седьмая ступень), президент Франции Эммануэль Макрон (12 место), основатель компании Facebook Марк Цукерберг (13-е), британский премьер Тереза Мэй (14 место), глава МВФ Кристин Лагард (22 ступень). Здесь также есть Тим Кук (№ 24), Илон Маск (№ 25), Беньямин Нетаньяху (№ 26) и даже Ким Чен Ын (№ 36) и Башар Аль Асад (№ 62). Интересно, что в списке Forbes указан и спецпрокурор США Роберт Мюллер (№ 72), который возглавляет российское расследование.

Замыкает список президент ФИФА Джиани Инфантино.

Всего Forbs назвал 75 фамилий людей, которые определяют ход мировой политики и экономики.

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Новости мира, Forbes, Американский журнал, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Список самых влиятельных людей.
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