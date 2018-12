Во время саммита G20 в Буэнос-Айресе произошло землетрясение

В 33 километрах от Буэнос-Айреса в пятницу, 30 ноября, произошло землетрясение магнитудой 3,8. На данный момент, в столице Аргентины проходит саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

По данным Национального института Аргентины по предотвращению сейсмических активностей, землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров.

Журналист "Голоса Америки" Стив Херман написал, что был слышен грохот и видно, как шатается люстра.

"Я сидел рядом с Уильямом Галло в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я, как ветеран многих сейсмических событий, заверил его, что это не землетрясение. Я ошибся", - написал у себя в Twitter Херман.

I was sitting next to @GalloVOA in the @WhiteHouse press filing center here in Buenos Aires and we heard this rumble and saw the chandeliers sway slightly. I assured him that as a veteran of many seismic events this was not an #earthquake. Wrong. https://t.co/UlPZucYWLk

— Steve Herman (@W7VOA) 30 ноября 2018 г.