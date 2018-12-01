Во время саммита G20 в Буэнос-Айресе произошло землетрясение

Новости мира: Вблизи Буэнос-Айреса в пятницу, 30 ноября, где проходит саммит стран "Большой двадцатки", произошло землетрясение магнитудой 3,8.

В 33 километрах от Буэнос-Айреса в пятницу, 30 ноября, произошло землетрясение магнитудой 3,8. На данный момент, в столице Аргентины проходит саммит лидеров стран "Большой двадцатки" (G20).

По данным Национального института Аргентины по предотвращению сейсмических активностей, землетрясение магнитудой 3,8 произошло на глубине 25 километров.

Журналист "Голоса Америки" Стив Херман написал, что был слышен грохот и видно, как шатается люстра.

"Я сидел рядом с Уильямом Галло в пресс-центре Белого Дома здесь, в Буэнос-Айресе, и мы услышали гул и увидели, что люстры слегка качаются. Я, как ветеран многих сейсмических событий, заверил его, что это не землетрясение. Я ошибся", - написал у себя в Twitter Херман.

I was sitting next to @GalloVOA in the @WhiteHouse press filing center here in Buenos Aires and we heard this rumble and saw the chandeliers sway slightly. I assured him that as a veteran of many seismic events this was not an #earthquake. Wrong. https://t.co/UlPZucYWLk — Steve Herman (@W7VOA) 30 ноября 2018 г.

Как сообщалось ранее, 30 ноября в столице Аргентины Буэнос-Айресе открылся саммит лидеров стран "Группы двадцати" (G20), который продлится до субботы, 1 декабря.

К странам Большой двадцатки относятся: Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.

Полиция, береговая охрана и патрули пограничников полностью окружили район Буэнос-Айреса площадью в 12 квадратных километров вокруг места проведения саммита G20 в административном центре Коста-Сальгеро. Движение водного транспорта по реке Ла-Плата было временно закрыто. А протестный марш против экономической политики стран, которые входят к G20, организованный профсоюзами и правозащитными организациями, состоялся аж в 5 километрах от места саммита.

Ранее президент США Дональд Трамп из-за военной агрессии РФ в Керченском проливе отменил намечавшуюся в рамках саммита полномасштабную встречу с российским президентом. Но, он выразил убежденность, что встреча состоится в соответствующее время. Ранее сообщалось, что на церемонии фотографирования Путин поднялся на подиум раньше американского коллеги, а Трамп прошел мимо него.