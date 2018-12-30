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Вывод войск США из Сирии: Эрдогана призвали к сдержанности

Вывод войск США из Сирии: Эрдогана призвали к сдержанности
19:08 Сегодня Телеграф Фото: www.eurointegration.com.ua

Новости мира: В связи с выводом войск США из Сирии, Меркель призвала Эрдогана больше сдерживать себя.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к сдержанности в связи с выводом американских войск из Сирии. Об этом сообщает AP.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран подчеркнули важность политического процесса во главе с ООН для завершения конфликта в Сирии. У канцлера Германии от метили, что ИГИЛ хоть и оттеснили, оно остается "существенной угрозой".

"Ангела Меркель выразила ожидания, что Турция отреагирует со сдержанностью и ответственностью на объявленный вывод войск США из Сирии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первая группа американских военных покинула Сирию согласно решению президента США Дональда Трампа вывести контингент из страны.

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Напомним, Трамп объявил, что более двух тысяч американских солдат скоро вернутся домой из Сирии. Он аргументировал это решение тем, что террористы ИГИЛ в Сирии побеждены.

Его решение вызвало негативную реакцию республиканцев и некоторых демократов, которые утверждали, что вывод войск из Сирии образующую пространство для действий для Ирана и России, двух известных сторонников сирийского лидера Башара Асада. Трамп утверждает, что Турция будет продолжать борьбу с боевиками ИГИЛ в регионе.

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Сирия, Турция, Ангела Меркель, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Канцлер Германии, Президент Турции.
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