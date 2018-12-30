Вывод войск США из Сирии: Эрдогана призвали к сдержанности

Новости мира: В связи с выводом войск США из Сирии, Меркель призвала Эрдогана больше сдерживать себя.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к сдержанности в связи с выводом американских войск из Сирии. Об этом сообщает AP.

Во время телефонного разговора лидеры двух стран подчеркнули важность политического процесса во главе с ООН для завершения конфликта в Сирии. У канцлера Германии от метили, что ИГИЛ хоть и оттеснили, оно остается "существенной угрозой".

"Ангела Меркель выразила ожидания, что Турция отреагирует со сдержанностью и ответственностью на объявленный вывод войск США из Сирии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, первая группа американских военных покинула Сирию согласно решению президента США Дональда Трампа вывести контингент из страны.

Напомним, Трамп объявил, что более двух тысяч американских солдат скоро вернутся домой из Сирии. Он аргументировал это решение тем, что террористы ИГИЛ в Сирии побеждены.

Его решение вызвало негативную реакцию республиканцев и некоторых демократов, которые утверждали, что вывод войск из Сирии образующую пространство для действий для Ирана и России, двух известных сторонников сирийского лидера Башара Асада. Трамп утверждает, что Турция будет продолжать борьбу с боевиками ИГИЛ в регионе.