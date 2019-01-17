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Боевики "Боко Харам" анонсировали атаку на столицу Нигерии

Боевики &quot;Боко Харам&quot; анонсировали атаку на столицу Нигерии
16:46 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира: "Боко харам" пообещала напасть на столицу Нигерии перед выборами

Радикальная группировка "Боко харам" сообщила о готовящемся масштабном нападении на столицу Нигерии город Абуджа. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на сообщение, распространенное нигерийскими властями среди дипломатических представительств других стран, размещенных в Абудже.

"Только что полученная информация показала, что "Боко харам" обещала напасть на Абуджу перед выборами в 2019 году", — сказано в обращении.

Отмечается, что "Боко харам" опубликовал новое видео, в котором глава организации Абу Мусаб Аль Барнави пообещал напасть на Абуджу до президентских выборов в Нигерии, которые должны пройти в 2019 роду.

"Выступая в перед собранием народности хауса (самый многочисленный народ в Нигерии — ред.), он сказал перед выборами 2019 года, что его группа совершит нападение на федеральную столицу, а армия Нигерии не сможет остановить их от совершения нападения", — говорится в сообщении.

В связи с вышеупомянутым, власти Нигерии настоятельно рекомендуют населению принять все необходимые меры предосторожности, избегать большого скопления людей и политических собраний. Рекомендуется следить за любыми подозрительными ситуациями или подозрительными людьми и сообщать о них в органы безопасности.

Выборы президента в Нигерии назначены на 16 февраля.

Действующий президент Мухаммаду Бухари заявлял ранее, что силы "Боко харам" разбиты. Однако представители оппозиции настаивали, что боевики организации не разбиты полностью и собирают силы для возвращения. И в январе текущего года боевики группировки взяли под свой контроль город в штате Борно на северо-востоке Нигерии.

Накануне, боевики, связанные с террористической группировкой ИГИЛ, захватили город Ранн на северо-востоке Нигерии.

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Нигерия, Абуджа, Боко Харам.
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