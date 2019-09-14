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США и Бразилия предприняли реальные шаги по сохранению лесов Амазонии

США и Бразилия предприняли реальные шаги по сохранению лесов Амазонии
10:02 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По итогам совместной встречи госсекретаря США и главы МИД Бразилии было достигнуто ключевое соглашение по защите лесов Амазонии.

Соединенные Штаты и Бразилия обязались внести 100 миллионов долларов в фонд сохранения биоразнообразия в тропических лесах Амазонки, которым будет управлять частный бизнес.

Об этом объявили во время встречи в Вашингтоне в пятницу, 13 сентября, госсекретарь Майк Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесто Араужо, передает Голос Америки.

На совместной пресс-конференции Араужо опроверг утверждения о том, что Бразилия не способна решать экологические проблемы Амазонии, включая увеличившееся число пожаров. Он заявил, что необоснованные тревоги по поводу климатических изменений угрожают суверенитету Бразилии. На самом деле, по словам Араужо, главный вопрос – рост количества рабочих мест для жителей Амазонского региона.

"Региональное развитие Амазонии, по нашему убеждению, является единственным способом действительно защитить лес. Поэтому нам нужны новые инициативы по созданию рабочих мест, которые принесут доход жителям этого региона, и именно поэтому наше партнерство с Соединенными Штатами очень важно", - заявил глава МИД Бразилии.

"Мы будем наращивать наши торговые отношения, которые уже ежегодно измеряются в более чем 100 млрд долларов. И в этом месяце… бразильская и американская команды начнут делать то, о чем в марте договорились наши президенты. Мы начинаем работу над созданием инвестиционного фонда для Амазонии, в который за 11 лет будет вложено 100 миллионов долларов для сохранения биоразнообразия.., этот проект будет возглавлять частный сектор", - заявил госсекретарь Майк Помпео.

Он также заявил о начале "новой важной эры в американско-бразильских отношениях".

Глава Госдепартамента отметил, что сейчас в Бразилии находятся более 180 000 беженцев из Венесуэлы, которые были вынуждены покинуть родину из-за экономического коллапса и тирании режима Мадуро. "Эта щедрость – свидетельство приверженности вашей страны вопросам региональной безопасности и защиты прав человека", - подчеркнул Помпео.

Еврокомиссия инициировала программу защиты и восстановления лесов в мире

Также ранее в Колумбии на саммите семи стран предприняли меры по защите лесов у бассейна Амазонки.

Тропические леса в Амазонии горят с начала августа 2019 года, в некоторых штатах введен режим чрезвычайного положения.

С начала года в Бразилии зафиксировано более 75 тыс. очагов возгорания в Амазонии, что побило показатель 2013 года. Серьезные лесные пожары зафиксированы в Венесуэле, Боливии, Бразилии, Перу и других странах.

Ранее сообщалось, президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит на встрече в Колумбии из-за проблем со здоровьем.

 
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Бразилия, США, Леса, Лесные пожары, Амазония.
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