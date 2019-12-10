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Вторник, 10.12.2019

Голодная львица поймала и съела антилопу на глазах у туристов (Видео)

В кенийском заповеднике Масаи-Мара львица подкралась к ничего не подозревающей антилопе гну и атаковала ее, повалив на землю. Видео произошедшего было опубликовано 8 декабря на YouTube-канале Maasai Sightings. Автор ролика подписал, что львица охотится на стадо гну и зебр. На видео львица, пользуясь тем, что цвет ее шерсти сливается с цветом зарослей высокой пожухлой травы, вплотную подкралась к пасущемуся стаду. Когда гну наконец заметила надвигающуюся угрозу, было уже слишком поздно, и львица повалила антилопу на землю. После недолгой схватки хищница убила добычу и начала ее есть.
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Кения, Зоопарк, Львица, Масаи Мара.
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