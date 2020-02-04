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Жертвы давки: В Кении погибли 14 школьников, 40 получили ранения (Видео)

Жертвы давки: В Кении погибли 14 школьников, 40 получили ранения (Видео)
10:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости мира:В Кении в школе во время давки погибли 14 школьников, 40 были травмированы.

На западе Кении 14 учеников начальной школы погибли во время давки в здании, еще 40 детей получили ранения.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местных чиновников.

"Министр образования Джордж Магоха подтвердил местным СМИ информацию о 14 смертях", - говорится в сообщении.

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Еще почти 40 учеников получили ранения, некоторые в критическом состоянии были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в начальной школе города Какамега, северо-западнее столицы Найроби, в понедельник.

Около 17:00 занятия в школе закончились, и дети бросились к выходу, после чего образовалась давка.

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Почему это произошло, пока не выяснено. Глава полиции Какамега Дэвид Кабена сообщил местным СМИ, что начато расследование.

В некоторых сообщениях СМИ говорилось, что ученики после окончания уроков бросились вниз по узкой лестнице, которая разрушилась. 

Газета Daily Nation сообщила, что часть детей упала с третьего этажа здания.

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Министерство образования Кении выразило соболезнования семьям и друзьям погибших.

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Кения, Жертвы, Школа, Школьники, Давка.
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