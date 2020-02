Жертвы давки: В Кении погибли 14 школьников, 40 получили ранения (Видео)

На западе Кении 14 учеников начальной школы погибли во время давки в здании, еще 40 детей получили ранения.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местных чиновников.

"Министр образования Джордж Магоха подтвердил местным СМИ информацию о 14 смертях", - говорится в сообщении.

Еще почти 40 учеников получили ранения, некоторые в критическом состоянии были доставлены в больницу.

Инцидент произошел в начальной школе города Какамега, северо-западнее столицы Найроби, в понедельник.

Около 17:00 занятия в школе закончились, и дети бросились к выходу, после чего образовалась давка.

Почему это произошло, пока не выяснено. Глава полиции Какамега Дэвид Кабена сообщил местным СМИ, что начато расследование.

JUST IN: 13 students killed, 39 seriously wounded in stampede at Kakamega Primary School, Western Region Police Commander Peris Kimani says. pic.twitter.com/pJEjfGkxfR

— Nairobi News (@Nairobi_News) February 3, 2020