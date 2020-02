ДТП в Канаде: сотня разбитых автомобилей и десятки пострадавших (Видео)

На трассе возле канадского Монреаля из-за непогоды в массовое ДТП попали около 100 легковых автомобилей и 12 грузовиков.

Об этом сообщает CBC News.

Как отмечается, в результате столкновения пострадали 69 человек, из них девять получили тяжелые травмы. Спасатели уже доставили всех пострадавших в больницы.

Dozens of people have been injured in a massive pileup involving nearly 200 cars amid snow squall conditions, in an incident that has closed Highway 15 in both directions in La Prairie on Montreal's South Shore: https://t.co/gdcnKXWd56 pic.twitter.com/oeXjNByQ3O

По предварительной информации, масштабную аварию спровоцировал внезапный снежный порыв, который мгновенно свел видимость на трассе почти к нулю.

Emergency responders are working to get people out of their cars after a multi-vehicle pileup in La Prairie, Que. Provincial police say as many as 60 people have been injured.

More: https://t.co/o0JfnfbAKi pic.twitter.com/x065boXuU8

— CBC Montreal (@CBCMontreal) February 19, 2020