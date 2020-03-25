Президент Бразилии призвал покончить с карантином

Президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мероприятиями.
Как сообщает DW, Болсонару назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональная власть должна покончить с концепцией "выжженной земли", как он назвал введенные меры против эпидемии.
"В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?", — возмутился президент.
Также, по словам Болсонару, ужасная ситуация со смертностью от коронавируса в Италии не повторится в Бразилии, поскольку в Латинской Америке молодое население и теплый климат.
Президент страны также заявил, что большинству людей нечего бояться, поскольку они "переболеют в легкой форме".
По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли. В Бразилии зафиксированы 2 247 случаев заболевания и 46 смертей.
Напомним:
В Испании за последние сутки от инфицирования коронавирусом умерли более 500 человек.
На острове Пасхи в Тихом океане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом.
Количество случаев заболевания коронавирусом на территории США превысило 52 тыс., увеличившись со вторника на более чем 5 тыс., следует из данных служб здравоохранения.
Турция ужесточает ограничения в связи с коронавирусом, число смертей возросло до 37.