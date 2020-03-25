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Президент Бразилии призвал покончить с карантином

Президент Бразилии призвал покончить с карантином
08:24 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мероприятиями.

Президент Бразилии Жаир Болсонару в своем обращении к нации призвал мэра Рио-де-Жанейро и губернатора Сан-Паулу "вернуться к нормальности" и покончить с карантинными мероприятиями.

Как сообщает DW, Болсонару назвал коронавирус "небольшим гриппом", раскритиковал СМИ за распространение страхов и заявил, что региональная власть должна покончить с концепцией "выжженной земли", как он назвал введенные меры против эпидемии.

"В группе риска люди за шестьдесят. Зачем закрывать школы?", — возмутился президент.

Также, по словам Болсонару, ужасная ситуация со смертностью от коронавируса в Италии не повторится в Бразилии, поскольку в Латинской Америке молодое население и теплый климат.

Президент страны также заявил, что большинству людей нечего бояться, поскольку они "переболеют в легкой форме".

По данным сайта Worldometers, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировали 422 945 случаев заражения коронавирусом, из которых 109 102 человека выздоровели и 18 907 человек умерли. В Бразилии зафиксированы 2 247 случаев заболевания и 46 смертей.

Напомним: 

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Все по теме:

Бразилия, Карантин, Коронавирус, Жаир Болсонару.
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