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Глава ВОЗ: Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть

Глава ВОЗ: Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть
01:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:ВОЗ призвала лидеров стран G20 к жестким мерам против коронавируса.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал лидеров стран G20 к введению жестких мер в борьбе со смертельным коронавирусом.

Об этом он заявил в видеообращении к лидерам 20 наиболее развитых стран мира, передает Радио Свобода.

"Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил Гебреисус.

Он также сообщил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня.

"Мы знаем, что цена, которую мы в конце концов оплатим, зависит от выбора, который мы сделаем сейчас. Это глобальный кризис, который требует глобального реакции", – сказал Гебреисус.

Он отметил, что закрытия школ и предприятий и призывов к гражданам оставаться дома недостаточно.

"Эти меры частично уменьшат влияние эпидемии, но не погасят ее. Мы должны сделать больше", - указал глава ВОЗ.

Напомним: 

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G20, ВОЗ, Коронавирус, Тедрос Аданом Гебреисус.
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