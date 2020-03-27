Глава ВОЗ: Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус призвал лидеров стран G20 к введению жестких мер в борьбе со смертельным коронавирусом.
Об этом он заявил в видеообращении к лидерам 20 наиболее развитых стран мира, передает Радио Свобода.
"Без агрессивных действий во всех странах миллионы могут умереть", - заявил Гебреисус.
Он также сообщил, что четвертые сто тысяч заболеваний коронавирусом в мире произошли всего за два дня.
"Мы знаем, что цена, которую мы в конце концов оплатим, зависит от выбора, который мы сделаем сейчас. Это глобальный кризис, который требует глобального реакции", – сказал Гебреисус.
Он отметил, что закрытия школ и предприятий и призывов к гражданам оставаться дома недостаточно.
"Эти меры частично уменьшат влияние эпидемии, но не погасят ее. Мы должны сделать больше", - указал глава ВОЗ.
Напомним:
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