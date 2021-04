В преддверии Пасхи землян радует потрясающее розовое Суперлуние (фото со всех уголков планеты)

Люди из разных уголков Земли, вслед за жителями Тегерана, делятся в соцсетях фотографиями так называемого "розового суперлуния" - полнолуния, которое совпадает с моментом максимального сближения спутника с Землей.

Наибольшее сближение с планетой было в ночь с 26 на 27 число, но в некоторых странах Луну лучше было видно именно на следующую ночь.

Так, своими удачными кадрами активно делятся на Филиппинах:

A #supermoon rises, viewed from Quezon City on Tuesday, appearing 14% larger and 30% brighter than the usual full moon, according to PAG-ASA.



The "supermoon" is expected to reach its closest point with the Earth around 11pm. | @DemayoMark



Read more: https://t.co/jTVeVPI23w pic.twitter.com/aiuPmcFgUs — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) April 27, 2021

LOOK: The supermoon showered the night sky with its silver glow as seen in these photos taken from Sta. Mesa, Manila on Tuesday evening.



A supermoon occurs when a full or new moon is at its closest distance from Earth, making it look much larger and brighter. pic.twitter.com/2dvzxtFu7l — The Philippine Star (@PhilippineStar) April 27, 2021

А вот так выглядело суперлуние над одним из самых знаменитых археологических памятников в мире, Стоунхенджем:

Full Moon today (27th April) is at 4.31am. Moonrise at Stonehenge is at 9.04pm and Moonset is at 6.12am #PinkMoon #Fullmoon #SuperMoon pic.twitter.com/NndwQ8ZECs — Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) April 27, 2021

Впечатляющим фото поделились работники расположенного в штате Юта национального парка США Арчес (Arches National Park):

Imagine a supermoon rising next to the red rocks of Arches National Park. The pink supermoon this month earned its name because it coincides with spring and the blooming of wildflowers.



Head outside the next few nights to catch a glimpse! #FindYourPark #EncuentraTuParque pic.twitter.com/ReZfXxr9s5 — Arches National Park (@ArchesNPS) April 27, 2021

"AJ+" сделал подборку фото суперлуния из разных мест на планете: Стоуншенджа, Стамбула (Турция), Нью-Йорка (США), Гаваны (Куба):

A pink supermoon lit up the skies last night. Supermoons happen when the moon is at its closest point to Earth, appearing up to 30% brighter.



Stonehenge, UK

Istanbul, Turkey

NYC, U.S.

Havana, Cuba pic.twitter.com/VAIeDkqAEa — AJ+ (@ajplus) April 27, 2021

Пользователь же Twitter под ником "4" смог запечатлеть взлетающий самолет на фоне суперлуния:

fly me to the moon



Canon 7D + 70-200mm f4L



still, the supermoon pic.twitter.com/C3qb54thWy — 4 (@_audiquatro) April 27, 2021

Апрельское полнолуние называют еще "розовой Луной", но это не потому, что она и вправду окрашивается в розовый цвет. На самом деле она имеет теплый золотистый оттенок. Свое название она получила из-за цветка флокс, который в это время цветет в Северной Америке.

Это второе суперлуние в этом году, предыдущее - "Луну червя" - засняли 28 марта.

Ранее астролог Елена Осипенко рассказала, что такое "розовая Луна", как подготовиться к этому явлению и чего стоит от него ожидать.

Также "Телеграф" подготовил подробный астрономический календарь на 2021 год, а котором рассказал, когда ждать солнечные и лунные затмения, суперлуния и звездопады.