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В Черногории взорвали автомобиль вблизи дома известного журналиста

Полиция
16:06 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В городе Биело-Поле, Черногория произошел взрыв автомобиля вблизи дома журналиста Сида Садиковича, который занимается расследованиями коррупции в стране.

В Черногории вечером в воскресенье подорвали машину возле дома известного в стране журналиста Сида Садиковича. Об этом сообщает Balkan Insight.

Инцендент произошел в городе Биело-Поле. Пока неизвестно, был ли этот взрыв направлен против Садиковича, но уже есть информация о том, что это был не случайный взрыв, а автомобильная бомба.

Сид Садикович известный в стране своими журналистскими расследованиями в области коррупции и организованной преступности.

Стоит отметить, что население страны возмущенно ухудшением криминогенной ситуации. Жители Черногории требуют отставки чиновников наивысших уровней, которые отвечают за безопасность в стране.

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Как сообщалось, во Франции жертвами вооруженного нападения стали азербайджанский журналист Рахим Намазов и его жена. Мужчина находится в критическом состоянии после огнестрельного ранения в спину, его жена убита выстрелом в голову с близкого расстояния.

Напомним, словацкий 27-летний журналист Ян Куциак, работавший на сервере новостей Aktuality.sk, был убит вместе со своей девушкой в городе Велка-Мака, расположенном в 65 км от столицы страны Братиславы.

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Новости мира, Биело-Поле, Взрыв автомобиля, Дом, Журналист, Расследование коррупции, Сид Садикович, Черногория.
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