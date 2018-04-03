Французскую торговую сеть обвинили в нечестном отношении к клиентам

Сеть торговых центров La Halle обвинили в нечестном отношении к клиентам: кассиры были проинструктированы не делать скидку клиентам по карточкам лояльности, но в случае выяснения ошибки извиняться и исправлять "ошибку".

Об этом сообщает franceinfo.

"Конечно, по просьбе каждого клиента мы применим определенные преимущества... Очевидно, что если клиент укажет на это (неприменение скидки – ред.) позже, мы будем применять скидку, беря чек с обычным в таких случаях обращением, прося прощение за невнимательность", - цитирует издание обращения к работникам со стороны коммерческого директора, что стало доступным и віложено в соцсетях профсоюзом.

В профсоюзе такие действия назвали "грязными", указывая на то, что основной удар от такого указания лег на работников сети, поскольку те должны были общаться с разъяренными клиентами.

В комментариях французским СМИ в сети La Halle признали, что использованные фразы были неуместными, и сообщили о внесении изменений в текущую программу лояльности.