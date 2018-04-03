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Французскую торговую сеть обвинили в нечестном отношении к клиентам

La Halle
05:53 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости мира: Сеть пыталась воспользоваться невнимательностью клиентов, возложив всю ответственность за это на своих кассиров.

Сеть торговых центров La Halle обвинили в нечестном отношении к клиентам: кассиры были проинструктированы не делать скидку клиентам по карточкам лояльности, но в случае выяснения ошибки извиняться и исправлять "ошибку".

Об этом сообщает franceinfo.

"Конечно, по просьбе каждого клиента мы применим определенные преимущества... Очевидно, что если клиент укажет на это (неприменение скидки – ред.) позже, мы будем применять скидку, беря чек с обычным в таких случаях обращением, прося прощение за невнимательность", - цитирует издание обращения к работникам со стороны коммерческого директора, что стало доступным и віложено в соцсетях профсоюзом.

В профсоюзе такие действия назвали "грязными", указывая на то, что основной удар от такого указания лег на работников сети, поскольку те должны были общаться с разъяренными клиентами.

В комментариях французским СМИ в сети La Halle признали, что использованные фразы были неуместными, и сообщили о внесении изменений в текущую программу лояльности.

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Новости мира, La Halle, Новости Франции, Торговая сеть, Франция.
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